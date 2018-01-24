Армен Джигарханян выписан из больницы

Медицинские работники Городской клинической больницы No1 им.Пирогова сообщают, что их именитый пациент был выписан домой. Состояние актёра удовлетворительное, он уже настроен на плодотворную работу. Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян сообщает, что знаменитость сейчас находится дома, а на работе, скорее всего, появится уже в понедельник.Армен Джигарханян попал в больницу с предварительным диагнозом "гипертонический криз". Медики также предполагали, что причина плохого самочувствия артиста может крыться в невралгическом заболевании. Впрочем, не исключено, что недуг был вызван вирусным заболеванием. Обследование показало, что никаких серьёзных болезней у Джигарханяна нет. Вероятнее всего, плохое самочувствие актёра связано с его скандальным разводом.