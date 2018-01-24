АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Бывшие избранники Анны Седоковой сломали ее веру в любовь
Певица опубликовала в Instagram откровенный пост, в котором решила поделиться с поклонниками историей из личной жизни. Анна Седокова вспомнила о бывших избранниках, которые сломали ее веру в любовь.

Звезда дважды была замужем, но измены супругов стали причиной ее одиночества. Сейчас исполнительница считает, что уже не верит в истории о долгой и счастливой жизни пары, а также ей не интересны пустые люди с их выдуманными сюжетами. Подписчики не могли понять, с чем связаны такие признания Анны Седоковой.

Бывшие избранники Анны Седоковой сломали ее веру в любовь


Некоторые лица заподозрили ее в неудачном романе, а также фанаты вырази мнение, что это могут быть слова из нового клипа. Они посоветовали кумиру радоваться, глядя на своих детей, и перестать жить прошлыми воспоминаниями. Сама артистка предпочла не комментировать свое сообщение.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости