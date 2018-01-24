Бывшие избранники Анны Седоковой сломали ее веру в любовь

Звезда дважды была замужем, но измены супругов стали причиной ее одиночества. Сейчас исполнительница считает, что уже не верит в истории о долгой и счастливой жизни пары, а также ей не интересны пустые люди с их выдуманными сюжетами. Подписчики не могли понять, с чем связаны такие признания Анны Седоковой.Некоторые лица заподозрили ее в неудачном романе, а также фанаты вырази мнение, что это могут быть слова из нового клипа. Они посоветовали кумиру радоваться, глядя на своих детей, и перестать жить прошлыми воспоминаниями. Сама артистка предпочла не комментировать свое сообщение.