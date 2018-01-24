Поклонникам бренда Lexus новый дизайн автомобилей пришёлся не по душе

Фирменной чертой бренда Lexus стала веретенообразная решётка радиатора, однако некоторые новые модели получили более экспрессивные радиаторные решётки по сравнению с другими.По словам топ-менеджера, Джеффа Брекена, компания при использовании столь радикального дизайна, планирует привлечь новых клиентов, в частности, молодёжную аудиторию. В настоящее время владельцам автомобилей Lexus в среднем 60 лет, руководство бренда хочет снизить средний возраст своих клиентов.Бренд Lexus продемонстрировал свой новый стиль в 2013 году на хэтчбеке CT 200h с гибридной силовой установкой. Одой из последних новинок с фирменной решёткой радиатора стал прототип LF-1 Limitless.