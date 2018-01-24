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Поклонникам бренда Lexus новый дизайн автомобилей пришёлся не по душе
Далеко не всем поклонникам бренда Lexus понравился новый дизайн автомобилей. Некоторые автолюбители считают, что новые модели бренда Lexus выглядят чересчур вызывающими.

Поклонникам бренда Lexus новый дизайн автомобилей пришёлся не по душе


Фирменной чертой бренда Lexus стала веретенообразная решётка радиатора, однако некоторые новые модели получили более экспрессивные радиаторные решётки по сравнению с другими.

По словам топ-менеджера, Джеффа Брекена, компания при использовании столь радикального дизайна, планирует привлечь новых клиентов, в частности, молодёжную аудиторию. В настоящее время владельцам автомобилей Lexus в среднем 60 лет, руководство бренда хочет снизить средний возраст своих клиентов.

Бренд Lexus продемонстрировал свой новый стиль в 2013 году на хэтчбеке CT 200h с гибридной силовой установкой. Одой из последних новинок с фирменной решёткой радиатора стал прототип LF-1 Limitless.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:50
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