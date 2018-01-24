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Жители Приморского края были напуганы вторжением вереницы НЛО
Пришельцы редко появляются на нашей планете на многих кораблях, так что часто свидетели события созерцают один объект. Но сейчас жители Приморского края были напуганы вторжением вереницы НЛО, после чего стали думать о захвате Земли гуманоидами.

Перед глазами у изумленного населения на небе показался один аппарат, после чего к нему решили присоединиться космические собратья. Они возникали из воздуха, а дальше начинали совершать немыслимые пируэты и маневры, позируя перед камерами землян. Перед появлением НЛО были слышны жуткие звуки, но когда технологии пришельцев устремились к стройке, рабочие были в шоке.

Жители Приморского края были напуганы вторжением вереницы НЛО


Они до сих пор не могут прийти в себя от пережитого ужаса, хотя ничего плохого не произошло. Ролик с места события был опубликован в сетях, а исследователи сразу отметили его подлинность и даже не сомневаются, что пришельцы были заинтересованы в посещении этой территории.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:40
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