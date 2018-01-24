Жители Приморского края были напуганы вторжением вереницы НЛО

Перед глазами у изумленного населения на небе показался один аппарат, после чего к нему решили присоединиться космические собратья. Они возникали из воздуха, а дальше начинали совершать немыслимые пируэты и маневры, позируя перед камерами землян. Перед появлением НЛО были слышны жуткие звуки, но когда технологии пришельцев устремились к стройке, рабочие были в шоке.Они до сих пор не могут прийти в себя от пережитого ужаса, хотя ничего плохого не произошло. Ролик с места события был опубликован в сетях, а исследователи сразу отметили его подлинность и даже не сомневаются, что пришельцы были заинтересованы в посещении этой территории.