Фанаты раскритиковали Наталью Рудову за маленькую грудь

Некоторым из фанатов не пришлась по вкусу то ли фотография, то ли Натальина привычка напоминать всем, что у нее, все-таки, есть бюст, и раскритиковали таки артистку за маленькую грудь.На черно-белом фото Наталья Рудова в этот раз накинула на себя или же – снимает с себя - короткое неглиже темного цвета, в верхней, открытой, части которого угадываются груди, а в нижней области виден пупок.Спустя сутки фотокомпозицию просмотрели более 118 тысяч пользователей, поставивших лайки. Многие фолловеры рассыпались в комплиментах в противовес тем, кто ее критиковал.В комментариях отмечалась также схожесть Натальи Рудовой и Ольги Бузовой в их стремлении приоткрыть свои небольшие груди. Может, эти девушки, как говорится, что-то знают. А именно: небольшой бюст – не менее, а может даже более эротичен, чем big size.