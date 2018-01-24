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Фанаты раскритиковали Наталью Рудову за маленькую грудь
Наталья Рудова, из сериала «Татьянин день», опять опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию, на которой несколько просматривается ее грудь.

Фанаты раскритиковали Наталью Рудову за маленькую грудь


Некоторым из фанатов не пришлась по вкусу то ли фотография, то ли Натальина привычка напоминать всем, что у нее, все-таки, есть бюст, и раскритиковали таки артистку за маленькую грудь.

На черно-белом фото Наталья Рудова в этот раз накинула на себя или же – снимает с себя - короткое неглиже темного цвета, в верхней, открытой, части которого угадываются груди, а в нижней области виден пупок.
Спустя сутки фотокомпозицию просмотрели более 118 тысяч пользователей, поставивших лайки. Многие фолловеры рассыпались в комплиментах в противовес тем, кто ее критиковал.


В комментариях отмечалась также схожесть Натальи Рудовой и Ольги Бузовой в их стремлении приоткрыть свои небольшие груди. Может, эти девушки, как говорится, что-то знают. А именно: небольшой бюст – не менее, а может даже более эротичен, чем big size.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Вчера, 17:00
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