В Литве пенсионерка с саркомой мозга заменила привычную пищу песком и отлично себя чувствует

Медики сообщили женщине, что она скоро умрет, но когда пациентка заметила речной песок, ей захотелось съесть несколько горстей. Сначала она чуть не подавилась необычным деликатесом, но затем стала замечать, что головные боли прошли. Станислава Монствилени прекрасно понимала, что это противоречит человеческим потребностям, однако решила продолжить необычную диету, даже отказавшись от воды.После обследования выяснилось, что литовка избавилась от онкологии, и имеет прекрасные анализы, так что собирается еще долго жить в этом мире. Она сообщила журналистам о разном вкусе песка, а врачи только развели руками. Несмотря на столь чудесное исцеление, они не рекомендуют всем людям следовать данному примеру, потому что такие случаи являются единичными.