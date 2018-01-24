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Гендиректор Google возлагает на ИИ большие надежды
Сундар Пичаи, генеральный управляющий компании Google, заявил, что ИИ является одной из самых важных технологий, открытых человечеством. Он считает, то по значимости это открытие даже опережает огонь и электричество.

Гендиректор Google возлагает на ИИ большие надежды


Гендир Google уверен, что как и в случае с огнем, человеку следует научиться с ним обращаться и воспользоваться теми перспективами, которые откроются после этого. В своем интервью Пичаи также рассказал о том, что нужно уметь делать, чтобы быть востребованным на рынке труда в эпоху автоматизации. По его мнению, ИИ не сможет отобрать все профессии у людей, тем не менее, некоторые ее виды с рынка все же исчезнут.

Пичаи хочет, чтобы у всех людей был доступ к курсам, которые бы помогли людям быстро освоить базовые знания в области цифровых навыков и soft skills. Подобные курсы должны быть легкими и доступными, чтобы все люди могли ними воспользоваться и получить важные навыки. Также Пинчаи призывает учиться всю свою жизнь, поскольку образование не должно быть началом карьеры.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10
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