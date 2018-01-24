Гендиректор Google возлагает на ИИ большие надежды

Гендир Google уверен, что как и в случае с огнем, человеку следует научиться с ним обращаться и воспользоваться теми перспективами, которые откроются после этого. В своем интервью Пичаи также рассказал о том, что нужно уметь делать, чтобы быть востребованным на рынке труда в эпоху автоматизации. По его мнению, ИИ не сможет отобрать все профессии у людей, тем не менее, некоторые ее виды с рынка все же исчезнут.Пичаи хочет, чтобы у всех людей был доступ к курсам, которые бы помогли людям быстро освоить базовые знания в области цифровых навыков и soft skills. Подобные курсы должны быть легкими и доступными, чтобы все люди могли ними воспользоваться и получить важные навыки. Также Пинчаи призывает учиться всю свою жизнь, поскольку образование не должно быть началом карьеры.