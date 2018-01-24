В Таиланде мертвый буддистский монах улыбнулся в гробу своим ученикам после эксгумации тела

Он скончался в Бангкоке, достигнув возраста 92 года, после чего через год последователи решили провести специальный обряд, переодев тело учителя в новые одежды. Однако после открытия гроба, пролежавшего в земле год, все были поражены внешним видом Луанг Пхо Пиана, который напоминал им живого человека. Также на его губах появилась загадочная улыбка Будды, доказывающая, что святой достиг стадии просветления.При жизни мужчина был сильным духовником и учителем, известным за пределами страны, а после кончины его тело было с почестями перенесено в любимый храм. Никто даже не подозревал о таком чуде, показавшем скептикам, что загробная жизнь не является фантастикой.