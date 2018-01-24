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В Таиланде мертвый буддистский монах улыбнулся в гробу своим ученикам после эксгумации тела
Местные СМИ сообщили о событии в Таиланде. Мертвый буддистский монах улыбнулся в гробу своим ученикам после эксгумации тела.

Он скончался в Бангкоке, достигнув возраста 92 года, после чего через год последователи решили провести специальный обряд, переодев тело учителя в новые одежды. Однако после открытия гроба, пролежавшего в земле год, все были поражены внешним видом Луанг Пхо Пиана, который напоминал им живого человека. Также на его губах появилась загадочная улыбка Будды, доказывающая, что святой достиг стадии просветления.

В Таиланде мертвый буддистский монах улыбнулся в гробу своим ученикам после эксгумации тела


При жизни мужчина был сильным духовником и учителем, известным за пределами страны, а после кончины его тело было с почестями перенесено в любимый храм. Никто даже не подозревал о таком чуде, показавшем скептикам, что загробная жизнь не является фантастикой.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:39
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