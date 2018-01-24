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ArianeGroup провела успешные испытания двигателя ракеты Ariane 6
Компания ArianeGroup провела испытания двигателя для новой модификации своей ракеты Ariane 6. Сообщается, что прожиг Vulcain 2.1 в Лампольдхаузене прошел успешно.

ArianeGroup провела успешные испытания двигателя ракеты Ariane 6


Известно, что данный двигатель будет применяться для первой ступени новой Ariane 6. При этом инженеры провели оптимизация силовой установки. Теперь она более проста в производстве и обходится дешевле руководству ArianeGroup. Сам двигатель Vulcain 2.1 появился из уже готовой модификации Vulcain 2, который работает под силовым каркасом ракеты Ariane 5. Тестовый режим работы двигателя длился 650 секунд.

Таким образом, уже в 2023 году компания собирается полностью перейти на Ariane 6, заменив ею тяжелую ракету Ariane 5, которая сегодня считается самой надежной в мире. К 2020 году модификация нового носителя должна быть полностью готова. Ее прямыми конкурентами станут такие ракеты как Falcon 9, Vulcan, New Glenn, «Ангара», «Протон-М» и Atlas 5.

Также сообщается, что Ariane 6 получит два варианта - A62 с двумя ускорителями и A64 с четырьмя боковыми блоками.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:05
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