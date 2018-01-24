АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

В небе над Нью-Джерси был замечен огромный черный квадрат
Эксперты получили сообщение от жителя Нью-Джерси, ставшего свидетелем необычного события. Он заметил в небе огромный черный квадрат, который разделяла светлая линия, после чего запечатлел его на камеру.

Уфологи были заинтригованы такой информацией, так как сразу подумали об активности внеземных гостей. Мужчина рассказал, что вечером решил прогуляться на природе и внезапно обратил внимание на причудливое облако, принявшее странную форму. Однако потом эта гипотеза была отброшена в сторону, потому что природные объекты проплывали мимо темного гиганта, скрывающегося от людей.

В небе над Нью-Джерси был замечен огромный черный квадрат


Раньше он никогда не сталкивался с НЛО, так что был шокирован событием. Американец подумал о неизвестном военном корабле, проходящем испытания, после чего решил узнать мнение авторитетных специалистов. Аналогичное событие происходило в Венесуэле, когда это чудо распалось в воздухе на мелкие куски, исчезнувшие на глазах у изумленных людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости