В небе над Нью-Джерси был замечен огромный черный квадрат

Уфологи были заинтригованы такой информацией, так как сразу подумали об активности внеземных гостей. Мужчина рассказал, что вечером решил прогуляться на природе и внезапно обратил внимание на причудливое облако, принявшее странную форму. Однако потом эта гипотеза была отброшена в сторону, потому что природные объекты проплывали мимо темного гиганта, скрывающегося от людей.Раньше он никогда не сталкивался с НЛО, так что был шокирован событием. Американец подумал о неизвестном военном корабле, проходящем испытания, после чего решил узнать мнение авторитетных специалистов. Аналогичное событие происходило в Венесуэле, когда это чудо распалось в воздухе на мелкие куски, исчезнувшие на глазах у изумленных людей.