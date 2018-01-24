В небе над Нью-Джерси был замечен огромный черный квадрат
Эксперты получили сообщение от жителя Нью-Джерси, ставшего свидетелем необычного события. Он заметил в небе огромный черный квадрат, который разделяла светлая линия, после чего запечатлел его на камеру.
Уфологи были заинтригованы такой информацией, так как сразу подумали об активности внеземных гостей. Мужчина рассказал, что вечером решил прогуляться на природе и внезапно обратил внимание на причудливое облако, принявшее странную форму. Однако потом эта гипотеза была отброшена в сторону, потому что природные объекты проплывали мимо темного гиганта, скрывающегося от людей.
Раньше он никогда не сталкивался с НЛО, так что был шокирован событием. Американец подумал о неизвестном военном корабле, проходящем испытания, после чего решил узнать мнение авторитетных специалистов. Аналогичное событие происходило в Венесуэле, когда это чудо распалось в воздухе на мелкие куски, исчезнувшие на глазах у изумленных людей.
Уфологи были заинтригованы такой информацией, так как сразу подумали об активности внеземных гостей. Мужчина рассказал, что вечером решил прогуляться на природе и внезапно обратил внимание на причудливое облако, принявшее странную форму. Однако потом эта гипотеза была отброшена в сторону, потому что природные объекты проплывали мимо темного гиганта, скрывающегося от людей.
Раньше он никогда не сталкивался с НЛО, так что был шокирован событием. Американец подумал о неизвестном военном корабле, проходящем испытания, после чего решил узнать мнение авторитетных специалистов. Аналогичное событие происходило в Венесуэле, когда это чудо распалось в воздухе на мелкие куски, исчезнувшие на глазах у изумленных людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:00