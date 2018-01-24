Мария Воропаева: Для молодых семей надо отметить первоначальный взнос по ипотеке

Представители Молодежного парламента в Госдуме вынесли на рассмотрение перед парламентариями законопроект об отмене первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Норму предлагается применить для молодых семей при возрасте супругов от 18 до 35 лет. По мнению молодежи, 30% первоначальный взнос в современных условиях экономического кризиса является завышенным.В результате, такие семьи смогут в течении ближайшего времени стать владельцами квартир и не ждать пока все родственники и они сами соберут первоначальный взнос. Есть и иная сторона вопроса - дело в том, что в настоящее время есть в наличии огромное количество квартир бюджетного уровня, которые невозможно продать из-за обнищания населения. Потому такая мера может оживить и рынок недвижимости, считают экономисты.[/center]