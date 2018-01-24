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Анна Хилькевич умилила поклонников снимком с дочерью
Анна Хилькевич опубликовала милое совместное фото с дочерью. Сейчас актриса отдыхает в Таиланде, поклонники с нетерпением ждут каждой публикации с её отпуска.

Анна Хилькевич опубликовала совместное фото с дочерью на своей страничке в соцсети. Для отдыха актриса выбрала себе и малышке одинаковые купальники с собакой, что умилило её поклонников. Фотографию Хилькевич подписала словами о классных яхтах и стройных девушках.

Анна Хилькевич умилила поклонников снимком с дочерью


Звезда "Универа" отдыхает со своей семьей в Таиланде уже вторую неделю. К российским холодам Хилькевич пока не намерена возвращаться. Подписчики следят за каждой её публикацией с отпуска, поэтому милое фото с дочерью не осталось без внимания. Пользователи отметили, что 2-летняя дочь Хилькевич ведёт себя уже как настоящая леди и выразили надежду, что она вырастет очень похожей на свою красивую маму.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 11:18
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