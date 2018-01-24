Певица Валерия удивила поклонников строгим образом

Валерия определилась с образом для нового клипа. Для съёмок певица выбрала строгий, но яркий наряд. Перед зрителями звезда появится в ярко-красном классическом костюме. Свой строгий образ Валерия дополнила ярким макияжем и помадой в тон одежды.В комментарии к снимку Валерия написала о тройственном союзе, так как на фотографии находится сразу три её изображения. Поклонники певицы с восторгом приняли её строгий, но яркий образ. Многие отметили, как молодо выглядит исполнительница, некоторые даже спутали её с Верой Брежневой. Публикация уже собрала 14 тысяч лайков.