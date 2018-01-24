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На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
NASA опубликовало снимок, сделанный астронавтами на МКС. Им удалось запечатлеть на камеру редкое природное явление в виде “облачного замка”.

Члены экипажа часто присылают на Землю уникальные сюжеты земной орбиты, потому что находятся на 440-километровом расстоянии над нашей планетой. В сюжете видно, как над островом Андрос образовалась необычная конструкция из высококучевых облаков.

На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”


Материалы были получены 2 года назад, но агентство решило обнародовать их только сейчас. Вертикальное движение воздуха во время грозы приводит к развитию таких явлений, называемых castellanus. Они своим внешним видом напоминают башни средневековой постройки и встречаются не часто.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:25
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