На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
NASA опубликовало снимок, сделанный астронавтами на МКС. Им удалось запечатлеть на камеру редкое природное явление в виде “облачного замка”.
Члены экипажа часто присылают на Землю уникальные сюжеты земной орбиты, потому что находятся на 440-километровом расстоянии над нашей планетой. В сюжете видно, как над островом Андрос образовалась необычная конструкция из высококучевых облаков.
Материалы были получены 2 года назад, но агентство решило обнародовать их только сейчас. Вертикальное движение воздуха во время грозы приводит к развитию таких явлений, называемых castellanus. Они своим внешним видом напоминают башни средневековой постройки и встречаются не часто.
Члены экипажа часто присылают на Землю уникальные сюжеты земной орбиты, потому что находятся на 440-километровом расстоянии над нашей планетой. В сюжете видно, как над островом Андрос образовалась необычная конструкция из высококучевых облаков.
Материалы были получены 2 года назад, но агентство решило обнародовать их только сейчас. Вертикальное движение воздуха во время грозы приводит к развитию таких явлений, называемых castellanus. Они своим внешним видом напоминают башни средневековой постройки и встречаются не часто.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:25