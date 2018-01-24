На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”

Члены экипажа часто присылают на Землю уникальные сюжеты земной орбиты, потому что находятся на 440-километровом расстоянии над нашей планетой. В сюжете видно, как над островом Андрос образовалась необычная конструкция из высококучевых облаков.Материалы были получены 2 года назад, но агентство решило обнародовать их только сейчас. Вертикальное движение воздуха во время грозы приводит к развитию таких явлений, называемых castellanus. Они своим внешним видом напоминают башни средневековой постройки и встречаются не часто.