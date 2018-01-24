Канадские учёные изучили останки червя, возрастом более 500 млн лет

Учёные рассказали, что многощетинковые черви являются одними из наиболее древних существ, проживавших на Земле. Специалисты не могут назвать точную дату их появления на планете, однако исследования показывают, что последние следы их существования датируются 518 млн лет назад.Канадские учёные на протяжении четырёх лет проводили поиски в Британской Колумбии ранних форм жизни. В ходе раскопок были найдены хорошо сохранившиеся образцы, позволившие изучить строение головы многощетинкового червя. Исследование существа, которому насчитывается 500 млн лет, показало, что эволюция червя не произошла из головы или тела, так как они покрыты щетинками. Скорее всего, изменение вида было вызвано другим органом червя.