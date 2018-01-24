АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Новая программа правительства помощи рождаемости: Ипотека под 6%
Правительство подготовило программу поддержки рождаемости. Одним из направлений станет рефинансирование кредитов на покупку квартир для семей с новорожденными, до окончания 2022 года.

По словам юристов, семьи с детьми, что имеют кредит, могут его уменьшить в 2 раза в этом году. Правительство в ближайшее время предложит законопроект, по которому семьи могут получить ипотеку под 6% годовых. В 2018 году для поддержки рождаемости в стране правительство введет правила выдачи банкам субсидий, по которым государство станет компенсировать разницу между реальной и льготной ставками.

Если ипотека под 11%, то заемщик заплатит 6%, а 5% финучреждению выплатит бюджет. Минстрой составил калькуляцию всех расходов по этому проекту - общая сумма затрат составит 600 млрд рублей. Это положение будет действовать для новорожденных до 31 декабря 2022 г.; а если появляется 3-й ребёнок, льготный кредит предоставляется на 5 лет. Также возможно рефинансирование кредита для уменьшения ставки до 6%.

Новая программа правительства помощи рождаемости: Ипотека под 6%
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище
Просмотреть все новости