Новая программа правительства помощи рождаемости: Ипотека под 6%

По словам юристов, семьи с детьми, что имеют кредит, могут его уменьшить в 2 раза в этом году. Правительство в ближайшее время предложит законопроект, по которому семьи могут получить ипотеку под 6% годовых. В 2018 году для поддержки рождаемости в стране правительство введет правила выдачи банкам субсидий, по которым государство станет компенсировать разницу между реальной и льготной ставками.Если ипотека под 11%, то заемщик заплатит 6%, а 5% финучреждению выплатит бюджет. Минстрой составил калькуляцию всех расходов по этому проекту - общая сумма затрат составит 600 млрд рублей. Это положение будет действовать для новорожденных до 31 декабря 2022 г.; а если появляется 3-й ребёнок, льготный кредит предоставляется на 5 лет. Также возможно рефинансирование кредита для уменьшения ставки до 6%.