В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище убивает людей после прикосновения

Она стоит на могиле американки, работавшей в этом месте акушеркой, но после смерти 18-летнего наследника, похороненного в Окленде, женщина вышла замуж в Орегоне. Однако супруг через несколько лет тоже покинул бренный мир, после чего вдова заказала скульптору необычный памятник, смотрящий в землю. Горожане сразу стали говорить об его негативной энергии, когда увидели этот шедевр, но потом фигура ангела внезапно стала темной, когда особа присоединилась к своим близким людям. Тогда многие люди называли ее ведьмой и подозревали в совершении многих грехов.Однако есть много случаев, когда неразумные лица погибали на месте или попадали в аварии, нарушив запрет. Четверо молодых людей во время Хеллоуина решили осквернить скульптуру, но потом все умерли. Подросток, отрезавший палец ангела, был найден в озере, а часть конечности вернулась назад. Эксперты заметили, что бронзовая фигура даже в самый сильный мороз излучает тепло, но пока никто не может раскрыть ее тайну.