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Ученый РАНХиГС назвал источники неустойчивости рубля
Экономист Александр Абрамов считает, что не надо сильно беспокоиться по поводу экономического положения в стране и рубля в том числе. По его мнению, они зависят от: цены на нефть и газ, бюджета и "бегства капиталов". И все эти процессы управляемы и в большей мере подконтрольны.

Александр Абрамов,ученый РАНХиГС считает, что национальная валюта сегодня может укрепиться вслед за нефтью. Однако большая волатильность цены на протяжении ближайшего года вызовет большие экономические последствия в стране, считают его оппоненты. По его словам, на устойчивость рубля и потому всей экономики зависит от: цены на углеводороды; бюджет, который наращивает дефицит год от года; "бегство капитала", когда миллиарды долларов оседают на оффшорах.

Кроме того, исчезновение Резервного фонда и перевод его остатков в общий фонд не дает большой надежды на длительное существование этой "подушки безопасности" - считают экономисты. Соответственно, падение рубля может случиться в силу достижения котировок на углеводороды низкого уровня в конце года, потому что все будет зависеть от американских производителей нефти.

Ученый РАНХиГС назвал источники неустойчивости рубля
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:45
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