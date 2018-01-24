Ученый РАНХиГС назвал источники неустойчивости рубля
Экономист Александр Абрамов считает, что не надо сильно беспокоиться по поводу экономического положения в стране и рубля в том числе. По его мнению, они зависят от: цены на нефть и газ, бюджета и "бегства капиталов". И все эти процессы управляемы и в большей мере подконтрольны.
Александр Абрамов,ученый РАНХиГС считает, что национальная валюта сегодня может укрепиться вслед за нефтью. Однако большая волатильность цены на протяжении ближайшего года вызовет большие экономические последствия в стране, считают его оппоненты. По его словам, на устойчивость рубля и потому всей экономики зависит от: цены на углеводороды; бюджет, который наращивает дефицит год от года; "бегство капитала", когда миллиарды долларов оседают на оффшорах.
Кроме того, исчезновение Резервного фонда и перевод его остатков в общий фонд не дает большой надежды на длительное существование этой "подушки безопасности" - считают экономисты. Соответственно, падение рубля может случиться в силу достижения котировок на углеводороды низкого уровня в конце года, потому что все будет зависеть от американских производителей нефти.
Александр Абрамов,ученый РАНХиГС считает, что национальная валюта сегодня может укрепиться вслед за нефтью. Однако большая волатильность цены на протяжении ближайшего года вызовет большие экономические последствия в стране, считают его оппоненты. По его словам, на устойчивость рубля и потому всей экономики зависит от: цены на углеводороды; бюджет, который наращивает дефицит год от года; "бегство капитала", когда миллиарды долларов оседают на оффшорах.
Кроме того, исчезновение Резервного фонда и перевод его остатков в общий фонд не дает большой надежды на длительное существование этой "подушки безопасности" - считают экономисты. Соответственно, падение рубля может случиться в силу достижения котировок на углеводороды низкого уровня в конце года, потому что все будет зависеть от американских производителей нефти.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:45