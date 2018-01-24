В США мужчина снял на камеру гнома в дупле дерева

Инцидент случился во время прогулки, когда человек заметил странное движение внутри отверстия и решил снять его обитателя на память. Однако наружу вылезла голова существа, имеющего маленькие глаза и острые зубы. Удивленный американец успел сделать снимок, после чего оно с пронзительным писком скрылось в своем убежище.Пока исследователи предполагают, что это мог быть гном или гоблин, так как во многих легендах описаны загадочные обитатели темных мест, скрытых от людских глаз. Они являются хранителями золота и надежно скрывают его от грабителей, а также мстят им, если запасы будут похищены.