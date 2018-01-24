Google потратил на продвижение своих интересов $18 млрд

На продвижение своих интересов в правительстве США выделяют крупные суммы многие технические гиганты. В 2017 году компания Google превзошла их всех, потратив для этой цели рекордную сумму - $18 млрд. Согласно полученным данным, Facebook также увеличила свои расходы в этой сфере на 32%, выделив $11 млн, Apple - $13 млн, Amazon - $7 млн.Эксперты рассказали, на что были потрачены деньги от Google. Компания продвигала своё влияние в Конгрессе, государственных учреждениях и в Белом доме. В частности, технического гиганта интересовали такие области: миграция, антимонополия и налоговая реформа. Часть средств было выделено на регулирование правил об онлайн-рекламе.