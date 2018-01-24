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Андрей Коболев: "Нафтогаз" получит от ЕБРР программу кредитования закупки газа на $300 млн
С 2015 года "Нафтогаз" закупил в Евросоюзе газа на $3,5 млрд, однако сейчас ЕБРР задержал кредитование в 300 млн. Европейские чиновники "давят" на Киев, чтобы ускорить реформирование украинской экономики; и только после принятия их предложений будут возобновят кредитование - говорят экономисты.

"Нафтогаз " в ближайшее время договорится с Европейским банком реконструкции и ЕБРР) про получение кредита на покупку газа, заявил Андрей Коболев, руководитель украинской компании. ЕБРР на данный моменn требует от правительства Украины создать независимый нацсовет при "Нафтогазе" по обеспечению прозрачности всей схемы поставки и реализации голубого топлива.

Эта коррупционная система сложилась во времена "газовой королевы" Юлии Тимошенко и продолжала действовать при правительстве Азарова, когда доходы получал олигарх Фирташ (который сейчас находится под следствием в Австрии). Однако коррупционные риски не устраивают чиновников из Евросоюза, потому они оказывают давление на правительство Гройсмана.

Андрей Коболев: "Нафтогаз" получит от ЕБРР программу кредитования закупки газа на $300 млн
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:18
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