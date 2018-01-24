В Китае построят новую "Великую стену" из металла

Китай намерен усилить меры безопасности на границе. С этой целью будет возведена новая "Великая стена" из металла. Сооружение помешает проникновению в страну "нежелательных" лиц: террористов, экстремистов и сепаратистов. Кроме того, запланировано ужесточение контроля над Интернетом.Власти Китая уверены, что причина беспорядков на территории Синьцзяня - влияние сепаратистов и религиозных экстремистов. В прошлом году ситуацию удалось стабилизировать благодаря введению метода тотального контроля, а также сбора ДНК у населения. Новый проект строительства "Великой стены" позволит устранить факторы, влияющие на общественную безопасность.