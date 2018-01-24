Специалисты: Ипотечный бум обернется большим разочарованием заемщиков

Например, только в Москве, доля "кредитного" жилья достигает 90%. Учитывая, что в столице самая высокая средняя зарплата, то у банкиров есть уверенность в их погашении. Однако в провинции положение совершенно иное. В настоящее время выдано более 1 млн кредитов (2 трлн рублей) при объеме ипотеки в 5,5 триллиона на начало 2018 года - все это происходит после снижения ставки Центробанка. Одновременно идет обнищание населения, когда количество неплатежеспособных увеличилось в несколько раз.По словам Владимира Путина, в России сейчас 20 млн нищих, только по официальным данным. Одновременно ухудшается экономическая ситуация: промышленное производство остановилось (официально, рост 1%), растет число безработных - свыше 5 млн человек), неустойчивый курс рубля из-за колебаний цены на нефть. Из-за этого, в среднесрочной перспективе можно ждать снижения доходов покупателей недвижимости и дальше. Потому, считают экономисты, может наступить момент, когда большинство заемщиков не смогут оплачивать кредиты и окажутся на улице.