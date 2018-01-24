АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Американец во время замедленной съемки запечатлел необычный НЛО
В сетях было опубликовано видео, сделанное американцем возле озера Уиннипесоки. Мужчина ночью во время замедленной съемки запечатлел необычный НЛО.

Он сделал тогда 240 снимков, после чего решил создать небольшой ролик, рассказывающий о событиях в этом месте. Сюжет показывает светящийся объект в виде белого шара, окруженного непонятной дымкой. Он летит в четком направлении и решает зависнуть над водоемом, чтобы рассмотреть окрестности. Благодаря дорогому оборудованию фотографу удалось сделать качественные материалы, не вызывающие сомнения в происхождении НЛО.

Американец во время замедленной съемки запечатлел необычный НЛО


Пользователи сетей отметили, что это могло быть неизвестное науке космическое явление, а также согласны с мнением автора. Скептики сразу подумали об отблесках в линзе, а исследователи пока не спешат делать выводы, потому что внимательно изучают полученную информацию.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище
Просмотреть все новости