Американец во время замедленной съемки запечатлел необычный НЛО

Он сделал тогда 240 снимков, после чего решил создать небольшой ролик, рассказывающий о событиях в этом месте. Сюжет показывает светящийся объект в виде белого шара, окруженного непонятной дымкой. Он летит в четком направлении и решает зависнуть над водоемом, чтобы рассмотреть окрестности. Благодаря дорогому оборудованию фотографу удалось сделать качественные материалы, не вызывающие сомнения в происхождении НЛО.Пользователи сетей отметили, что это могло быть неизвестное науке космическое явление, а также согласны с мнением автора. Скептики сразу подумали об отблесках в линзе, а исследователи пока не спешат делать выводы, потому что внимательно изучают полученную информацию.