Операторы связи России прошли тест на скорость интернета

Оказалось, наиболее высокоскоростной мобильный интернет предоставляет компания "Мегафон" (25,04 Мбит/с), пишет газета "Коммерсант". Далее следует Yota, которая в своей работе опирается на сети "Мегафона" (21,08 Мбит/с). Третье место достается интернету от МТС, чья скорость составляет 15,61 Мбит/с. Четвертое и пятое место досталось Tele2 и "Вымпелкому" соответственно.Среди операторов стационарной интернет-связи лидером стала компания ЭР-Телеком (бренд "Дом.ru"), где средняя скорость передачи данных варьировалась на отметке в 43,73 Мбит/с. "Ростелеком" с 32,65 Мбит/с на втором месте, "бронза" - у "Вымпелкома" (32,56 Мбит/с). Данные актуальны за 2-3 кварталы 2017 года. Скорость определялась независимо от тарифа.