АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

В Пенсильвании американец столкнулся с огромной мистической птицей Рух
Эксперты получали сообщение от жителя Пенсильвании. Американец во время прогулки столкнулся с огромной птицей Рух, которая давно считается мистическим существом.

Мужчина любит на квадроцикле выезжать на природу, чтобы полюбоваться великолепными видами окрестностей. В этот раз ему пришлось проехать мимо небольшого озера, но внезапно человек услышал странные звуки, после чего увидел огромного крылатого монстра. Птица кроме 7-метровых крыльев имела 100 кг, а также во время полета поднимала с земли гальку вместе с ветками.

В Пенсильвании американец столкнулся с огромной мистической птицей Рух


Ученые во время исследования выяснили, что это могла быть Argentavis, жившая в глубокой древности, но никто не знает, откуда в штате мог взяться вид гигантского стервятника. Также есть версии о “громовой” птице, упоминаемой в легендах индейцев. Пока можно предположить, что чудовище могло появиться из параллельного мира, что также относится к другим собратьям, способным исчезать на глазах у перепуганных людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:26
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии пожарные вытащили из дивана женщину,
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
Просмотреть все новости