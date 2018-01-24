В Пенсильвании американец столкнулся с огромной мистической птицей Рух

Мужчина любит на квадроцикле выезжать на природу, чтобы полюбоваться великолепными видами окрестностей. В этот раз ему пришлось проехать мимо небольшого озера, но внезапно человек услышал странные звуки, после чего увидел огромного крылатого монстра. Птица кроме 7-метровых крыльев имела 100 кг, а также во время полета поднимала с земли гальку вместе с ветками.Ученые во время исследования выяснили, что это могла быть Argentavis, жившая в глубокой древности, но никто не знает, откуда в штате мог взяться вид гигантского стервятника. Также есть версии о “громовой” птице, упоминаемой в легендах индейцев. Пока можно предположить, что чудовище могло появиться из параллельного мира, что также относится к другим собратьям, способным исчезать на глазах у перепуганных людей.