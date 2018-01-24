Ученые: Солнце может взорваться в любой момент из-за отдаления нашей планеты

Миссия АМС MESSENGER показала, что она сейчас продолжает отдаляться от светила, так что при дальнейшем развитии событий может вообще погрузиться в полную темноту. Это может привести к концу света, о котором в последнее время говорят многие исследователи.Также ученые не сомневаются, что процессы спровоцируют очередной взрыв звезды, ожидаемый в любое время, несмотря на временное затишье. Сам проект разработан для исследования поверхности Меркурия, но также позволил вычислить расстояние и скорость Земли, удаляющейся от объекта.