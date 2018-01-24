АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Ученые: Солнце может взорваться в любой момент из-за отдаления нашей планеты
Ученые после исследования данных, полученных с помощью зонда, сделали неутешительные выводы. Они отметили, что Солнце может взорваться в любой момент из-за отдаления нашей планеты.

Миссия АМС MESSENGER показала, что она сейчас продолжает отдаляться от светила, так что при дальнейшем развитии событий может вообще погрузиться в полную темноту. Это может привести к концу света, о котором в последнее время говорят многие исследователи.

Ученые: Солнце может взорваться в любой момент из-за отдаления нашей планеты


Также ученые не сомневаются, что процессы спровоцируют очередной взрыв звезды, ожидаемый в любое время, несмотря на временное затишье. Сам проект разработан для исследования поверхности Меркурия, но также позволил вычислить расстояние и скорость Земли, удаляющейся от объекта.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище
Просмотреть все новости