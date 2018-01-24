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Автоконцерн PSA ориентирует российское производство на LCV-сегмент
Автоконцерн PSA в России намерен сосредоточить свои силы на производстве минивэнов и микроавтобусов. До конца первого квартала текущего года выпуск транспорта LCV-сегмента французские производители планируют наладить в Калуге на предприятии «ПСМА Рус».

Автоконцерн PSA ориентирует российское производство на LCV-сегмент


В Калуге в настоящее время осуществляется сборка легковых автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4. На предприятии В ближайшее время начнут собирать коммерческие модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а через время начнут выпускать пассажирские модели Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

Для производства транспортных средств LCV-сегмента на калужском предприятии будет отведено 75% от общего объёма, а оставшиеся 25% будут отведены на производство седанов. Перечисленные модели в России планируют выпускать ежегодно по 10 000 экземпляров, а по поводу легковых автомобилей вопрос будет решён до 2020 года.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:55
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