Автоконцерн PSA ориентирует российское производство на LCV-сегмент

В Калуге в настоящее время осуществляется сборка легковых автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4. На предприятии В ближайшее время начнут собирать коммерческие модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а через время начнут выпускать пассажирские модели Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.Для производства транспортных средств LCV-сегмента на калужском предприятии будет отведено 75% от общего объёма, а оставшиеся 25% будут отведены на производство седанов. Перечисленные модели в России планируют выпускать ежегодно по 10 000 экземпляров, а по поводу легковых автомобилей вопрос будет решён до 2020 года.