Ученые: Разработанный белок позволит в будущем создать искусственную форму жизни
Американские специалисты разработали новый белок, позволяющий создать в будущем искусственную форму жизни. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Долгие годы они создавали искусственный фермент, после чего во время тестов удалили из кишечной палочки часть генов, отвечающих за выработку Fes. Белок может исполнять его функции, а также вместе с другим аналогом сохранял жизнь материалам, стимулируя обычные процессы.
После многих экспериментов было отмечено, что искусственный вид протеина может помочь в разработке новых форм жизни. Это открытие также будет применяться для производства продуктов питания или лекарственных препаратов, но еще позволит понять, как возникает жизнь на небесных телах в космосе.
Долгие годы они создавали искусственный фермент, после чего во время тестов удалили из кишечной палочки часть генов, отвечающих за выработку Fes. Белок может исполнять его функции, а также вместе с другим аналогом сохранял жизнь материалам, стимулируя обычные процессы.
После многих экспериментов было отмечено, что искусственный вид протеина может помочь в разработке новых форм жизни. Это открытие также будет применяться для производства продуктов питания или лекарственных препаратов, но еще позволит понять, как возникает жизнь на небесных телах в космосе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:21