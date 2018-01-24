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Ученые: Разработанный белок позволит в будущем создать искусственную форму жизни
Американские специалисты разработали новый белок, позволяющий создать в будущем искусственную форму жизни. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Долгие годы они создавали искусственный фермент, после чего во время тестов удалили из кишечной палочки часть генов, отвечающих за выработку Fes. Белок может исполнять его функции, а также вместе с другим аналогом сохранял жизнь материалам, стимулируя обычные процессы.

Ученые: Разработанный белок позволит в будущем создать искусственную форму жизни


После многих экспериментов было отмечено, что искусственный вид протеина может помочь в разработке новых форм жизни. Это открытие также будет применяться для производства продуктов питания или лекарственных препаратов, но еще позволит понять, как возникает жизнь на небесных телах в космосе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:21
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