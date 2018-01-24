Ученые: Разработанный белок позволит в будущем создать искусственную форму жизни

Долгие годы они создавали искусственный фермент, после чего во время тестов удалили из кишечной палочки часть генов, отвечающих за выработку Fes. Белок может исполнять его функции, а также вместе с другим аналогом сохранял жизнь материалам, стимулируя обычные процессы.После многих экспериментов было отмечено, что искусственный вид протеина может помочь в разработке новых форм жизни. Это открытие также будет применяться для производства продуктов питания или лекарственных препаратов, но еще позволит понять, как возникает жизнь на небесных телах в космосе.