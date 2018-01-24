Следы Гипербореи нашли на севере России

Гиперборея, о которой писали древние историки и сам пророк Нострадамус, покрыта завесой тайны. Считается, что именно данный материк стал прародиной древних славян. Тогда на месте ледовой шапки росла густая растительность, а население поддерживало постоянные контакты с греческой цивилизацией и Древним Римом.Предположительно, Гиперборея существовала 15-20 тыс. лет назад. Впоследствии жители острова мигрировали на юг ввиду смены климата, однако другие источники свидетельствуют о начале разрушительной войны гиперборейцев с атлантами, что и стало причиной разрушения государства. Впрочем, и сама Атлантида бесследно затерялась.