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Следы Гипербореи нашли на севере России
Гиперборея или Арктида - мифическое государство, которое, по некоторым приданиям могло существовать на севере России. Археологи в настоящий момент нашли доказательства, указывающие на присутствие высокоразвитой цивилизации в районе Мурманска, Таймыра и на Кольском полуострове.

Следы Гипербореи нашли на севере России


Гиперборея, о которой писали древние историки и сам пророк Нострадамус, покрыта завесой тайны. Считается, что именно данный материк стал прародиной древних славян. Тогда на месте ледовой шапки росла густая растительность, а население поддерживало постоянные контакты с греческой цивилизацией и Древним Римом.

Предположительно, Гиперборея существовала 15-20 тыс. лет назад. Впоследствии жители острова мигрировали на юг ввиду смены климата, однако другие источники свидетельствуют о начале разрушительной войны гиперборейцев с атлантами, что и стало причиной разрушения государства. Впрочем, и сама Атлантида бесследно затерялась.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:40
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