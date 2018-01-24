Ученые: Активная общественная жизнь делает подростков успешнее

Традиционно не все подростки спешат возглавить и стать участником волонтерского движения или общественной организации. Однако, как доказывает практика, привлеченные к социальной жизни подростки в будущем становятся более успешными в жизни, получая более качественное образование и высокооплачиваемую работу, чем менее общительные сверстники.В рамках исследования наблюдения велись за 9,5 тыс. подростков, чей возраст составлял от 18 до 27 лет. Первоначально ученые определяли степень участия подростка в общественной жизни, а через 6 лет - успехи взрослой жизни. Волонтерство поддерживало в молодых людях высокий уровень психологического здоровья и понижало степень депрессии.