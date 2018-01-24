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Ученые: Активная общественная жизнь делает подростков успешнее
Американские психологи Баптистского Медцентра в результате наблюдений пришли к выводу, что подростки становятся счастливее от активной общественной жизни. Ученые советуют чаще привлекать подрастающее поколение к волонтерским движениям.

Ученые: Активная общественная жизнь делает подростков успешнее


Традиционно не все подростки спешат возглавить и стать участником волонтерского движения или общественной организации. Однако, как доказывает практика, привлеченные к социальной жизни подростки в будущем становятся более успешными в жизни, получая более качественное образование и высокооплачиваемую работу, чем менее общительные сверстники.

В рамках исследования наблюдения велись за 9,5 тыс. подростков, чей возраст составлял от 18 до 27 лет. Первоначально ученые определяли степень участия подростка в общественной жизни, а через 6 лет - успехи взрослой жизни. Волонтерство поддерживало в молодых людях высокий уровень психологического здоровья и понижало степень депрессии.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:30
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