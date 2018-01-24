Внедорожник Jeep Grand Cherokee получил "спортивную" версию

Также «спортивная» модификация большого внедорожника комплектуется легкосплавными колёсными дисками диаметром 20 дюймов, сдвоенными патрубками выхлопной системы с чёрными насадками и чёрными воздухозаборниками в переднем бампере.В оснащение автомобиля Jeep Grand Cherokee S входит продвинутая мультимедийная система с сенсорным экраном, премиальная акустика Alpine, кресла с подогревом и вентиляцией и стеклянная крыша. В отделке салона разработчики применяли натуральное чёрное дерево, кожа высокого качества и металлические вставки.В моторную гамму Jeep Grand Cherokee S входит турбодизель мощностью 250 лошадиных сил, атмосферник производительностью 286 «лошадей» и двигатель V8, генерирующий 356 «скакунов».