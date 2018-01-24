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Геофизики описали процесс формирования осадков после засева облаков
Геофизики из Вайомингского университета (США) провели масштабное исследование процесса формирования осадков после принудительного засева облаков химикатами. Подобная работа позволит тщательней планировать осадки или разгонять облака над нужной территорией.

Геофизики описали процесс формирования осадков после засева облаков


Принципы корректировки облаков давно известны. Обычно, производят засев сухого льда, йодида серебра или йодида свинца. Однако ученым до сих пор не удавалось проследить все этапы формирования осадков после выброса химикатов в облака, что существенно снижало эффективность технологии.

Американские ученые в рамках своей работы провели засев облаков йодидом серебра, исследуя все происходящие далее процессы на разных диапазонах. Через 30 минут после засева происходила кристаллизация льда, затем ледяные крупинки активно формировали крупные объекты диаметром до 1 мм, выпадая в осадках. Эффект от распыления химикатов сохранялся до 90 мин.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45
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