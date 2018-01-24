В Polestar подтвердили выпуск хэтчбека и кроссовера на электротяге

По словам Томаса Ингелата, спортивное купе Polestar 1 станет флагманом, в будущем компания намерена вывести на рынок менее экзотические модели. Первым таким автомобилем станет хэтчбек с электрическим двигателем Polestar 2. Новинку позиционируют в качестве главного конкурента Tesla Model 3, её серийное производство стартует в следующем году. Также в перспективе компании Polestar большой электрокроссовер.Новые модели от Polestar будут иметь собственные фирменные черты, однако платформа для их разработки будет позаимствована у бывшей материнской компании Volvo, которая также поделится основными узлами и водительскими помощниками.Спортивное купе Polestar 1 представили публике в октябре прошлого года. Под капотом автомобиля установлена гибридная силовая установка, состоящая из двух электрических моторов и 4-цилиндрового турбодвигателя объёмом 2,0 литра. Данный силовой агрегат выдаёт 600 лошадиных сил.