Глава Mars One планирует колонизировать Юпитер и Венеру

Марс планируется заселить к 2031 году, передает слова энтузиаста RT. Однако забывать о других планетах Лансдорп не планирует, намереваясь сформировать миссии к Европе и Венере. Эксперт указывает, что Венера благоприятна для проживания человека, когда на расстоянии в 48 км от поверхности разогретого космического тела можно построить "парящие города", заключенные в прочную сферу.Лансдорп впоследствии намерен колонизировать и Европу, под поверхностью которой, по мнению экспертов, расположен океан. Именно в теплой воде человечество могло бы приспособиться к жизни, хотя остается открытым вопрос о сверлении льда размером в 30 км. Одновременно на Европе ужасающая радиация, когда человек не продержится и дня.