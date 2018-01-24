Глава Mars One планирует колонизировать Юпитер и Венеру
Нидерландский бизнесмен Бас Лансдорп, являющийся главой программы по освоению Красной планеты Mars One, создал проект по колонизации Европы (спутника Юпитера) и Венеры, хотя первоначальной целью остается Марс.
Марс планируется заселить к 2031 году, передает слова энтузиаста RT. Однако забывать о других планетах Лансдорп не планирует, намереваясь сформировать миссии к Европе и Венере. Эксперт указывает, что Венера благоприятна для проживания человека, когда на расстоянии в 48 км от поверхности разогретого космического тела можно построить "парящие города", заключенные в прочную сферу.
Лансдорп впоследствии намерен колонизировать и Европу, под поверхностью которой, по мнению экспертов, расположен океан. Именно в теплой воде человечество могло бы приспособиться к жизни, хотя остается открытым вопрос о сверлении льда размером в 30 км. Одновременно на Европе ужасающая радиация, когда человек не продержится и дня.
Марс планируется заселить к 2031 году, передает слова энтузиаста RT. Однако забывать о других планетах Лансдорп не планирует, намереваясь сформировать миссии к Европе и Венере. Эксперт указывает, что Венера благоприятна для проживания человека, когда на расстоянии в 48 км от поверхности разогретого космического тела можно построить "парящие города", заключенные в прочную сферу.
Лансдорп впоследствии намерен колонизировать и Европу, под поверхностью которой, по мнению экспертов, расположен океан. Именно в теплой воде человечество могло бы приспособиться к жизни, хотя остается открытым вопрос о сверлении льда размером в 30 км. Одновременно на Европе ужасающая радиация, когда человек не продержится и дня.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30