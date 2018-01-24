Правительство России намерено персонифицировать электронные платежи

Согласно предварительным данным, в рамках законопроекта предлагается разрешить перевод денег на виртуальные кошельки и предоплаченные карточки только с официального счета. Центробанк РФ требует также запретить снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг предлагает обязать пользователей идентифицировать себя в процессе получения платежа, полностью запретив анонимность на рынке подобного рода транзакций.Ведомства продолжают вести дискуссии, определяя степень жесткости вводимых мер, что обусловлено достаточно частым финансированием экстремистских группировок посредством неперсонифицированных средств.