Правительство России намерено персонифицировать электронные платежи
Профильные ведомства в правительстве готовят ряд поправок, предлагая максимально персонифицировать электронные платежи. Эксперты предполагают, что рынок виртуальных средств платежей потеряет значительную часть своих клиентов, пишет портал "Коммерсанта".
Согласно предварительным данным, в рамках законопроекта предлагается разрешить перевод денег на виртуальные кошельки и предоплаченные карточки только с официального счета. Центробанк РФ требует также запретить снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг предлагает обязать пользователей идентифицировать себя в процессе получения платежа, полностью запретив анонимность на рынке подобного рода транзакций.
Ведомства продолжают вести дискуссии, определяя степень жесткости вводимых мер, что обусловлено достаточно частым финансированием экстремистских группировок посредством неперсонифицированных средств.
Согласно предварительным данным, в рамках законопроекта предлагается разрешить перевод денег на виртуальные кошельки и предоплаченные карточки только с официального счета. Центробанк РФ требует также запретить снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг предлагает обязать пользователей идентифицировать себя в процессе получения платежа, полностью запретив анонимность на рынке подобного рода транзакций.
Ведомства продолжают вести дискуссии, определяя степень жесткости вводимых мер, что обусловлено достаточно частым финансированием экстремистских группировок посредством неперсонифицированных средств.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:25