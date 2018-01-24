Путин подправил форму ответа военных на благодарность командира

Наряду с подписанием перечней изменений к нескольким уставам Вооруженных сил Российской Федерации, изменение коснулось и формы вышеупомянутого ответа. Теперь, согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, в случае, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает «Служу России».Таким же образом, в ответ на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами «Служим России». Напомним, в предыдущей редакции Устава они должны были отвечать «Служим Российской Федерации».В соответствии с подписанным президентом документом, такие же изменения вносятся в Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил.