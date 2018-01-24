Аналитики: Чиновники могут брать взятки криптовалютой

Минтруд счел виртуальные кошельки незаконными, когда отсутствие официального регулирования данного сегмента делает невозможным отслеживание платежей. Закон о криптовалюте в стадии создания, хотя виртуальные монеты, приобретенные чиновником за границей, все равно придется декларировать, пишут "Ведомости".Эксперты отмечают, что в других государствах приобрести криптовалюту без открытия банковского счета невозможно, поэтому представителям российских госорганов необходимо будет указать покупку виртуальных монет. Однако в настоящий момент непонятный статус криптовалюты в России делает возможным получение взятки через электронный кошелек.