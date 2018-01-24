Аналитики: Чиновники могут брать взятки криптовалютой
Минтруд РФ в новом положении о рекомендациях по предоставлению сведений о доходах и расходах чиновников допустил отсутствие показаний по движению денег на криптокошельках, что автоматически открывает лазейку для возможности получения взятки виртуальной валютой.
Минтруд счел виртуальные кошельки незаконными, когда отсутствие официального регулирования данного сегмента делает невозможным отслеживание платежей. Закон о криптовалюте в стадии создания, хотя виртуальные монеты, приобретенные чиновником за границей, все равно придется декларировать, пишут "Ведомости".
Эксперты отмечают, что в других государствах приобрести криптовалюту без открытия банковского счета невозможно, поэтому представителям российских госорганов необходимо будет указать покупку виртуальных монет. Однако в настоящий момент непонятный статус криптовалюты в России делает возможным получение взятки через электронный кошелек.
Минтруд счел виртуальные кошельки незаконными, когда отсутствие официального регулирования данного сегмента делает невозможным отслеживание платежей. Закон о криптовалюте в стадии создания, хотя виртуальные монеты, приобретенные чиновником за границей, все равно придется декларировать, пишут "Ведомости".
Эксперты отмечают, что в других государствах приобрести криптовалюту без открытия банковского счета невозможно, поэтому представителям российских госорганов необходимо будет указать покупку виртуальных монет. Однако в настоящий момент непонятный статус криптовалюты в России делает возможным получение взятки через электронный кошелек.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:20