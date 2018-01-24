АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Аналитики: Чиновники могут брать взятки криптовалютой
Минтруд РФ в новом положении о рекомендациях по предоставлению сведений о доходах и расходах чиновников допустил отсутствие показаний по движению денег на криптокошельках, что автоматически открывает лазейку для возможности получения взятки виртуальной валютой.

Аналитики: Чиновники могут брать взятки криптовалютой


Минтруд счел виртуальные кошельки незаконными, когда отсутствие официального регулирования данного сегмента делает невозможным отслеживание платежей. Закон о криптовалюте в стадии создания, хотя виртуальные монеты, приобретенные чиновником за границей, все равно придется декларировать, пишут "Ведомости".

Эксперты отмечают, что в других государствах приобрести криптовалюту без открытия банковского счета невозможно, поэтому представителям российских госорганов необходимо будет указать покупку виртуальных монет. Однако в настоящий момент непонятный статус криптовалюты в России делает возможным получение взятки через электронный кошелек.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище
Просмотреть все новости