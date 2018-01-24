Эксперты спрогнозировали инфляцию ниже 4% на конец 2018 года

Эксперты из крупнейших банков и финансовых институтов, опрошенные изданием, предположили ускорение роста цен в 2018 году, что связано с активизацией потребителей. По итогам прошлого года инфляционные показатели достигли параметра в 2,5%, поэтому в текущем году стоит ожидать роста цен в диапазоне от 3,3% до 3,5%. В любом случае, убеждены аналитики, уровень в 4%, предсказанный Центробанком РФ, превышен не будет.На разгон инфляции окажут воздействие рост заработных плат бюджетников, а также майские указы президента. Немаловажным фактором остается укрепляющийся рубль. Впрочем, при повышении стоимости барреля нефти можно ожидать даже нулевой инфляции, чего ранее не наблюдалось.