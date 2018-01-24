АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Эксперты спрогнозировали инфляцию ниже 4% на конец 2018 года
Аналитики подсчитали, что по итогам 2018 года уровень инфляции может составить 3,6%, а ключевая ставка ЦБ РФ остановится на отметке в 6,8%. Согласно прогнозу регулятора, рост цен в России в конце года составит 4%, пишет портал "Известий".

Эксперты спрогнозировали инфляцию ниже 4% на конец 2018 года


Эксперты из крупнейших банков и финансовых институтов, опрошенные изданием, предположили ускорение роста цен в 2018 году, что связано с активизацией потребителей. По итогам прошлого года инфляционные показатели достигли параметра в 2,5%, поэтому в текущем году стоит ожидать роста цен в диапазоне от 3,3% до 3,5%. В любом случае, убеждены аналитики, уровень в 4%, предсказанный Центробанком РФ, превышен не будет.

На разгон инфляции окажут воздействие рост заработных плат бюджетников, а также майские указы президента. Немаловажным фактором остается укрепляющийся рубль. Впрочем, при повышении стоимости барреля нефти можно ожидать даже нулевой инфляции, чего ранее не наблюдалось.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище
Просмотреть все новости