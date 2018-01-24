Эксперты спрогнозировали инфляцию ниже 4% на конец 2018 года
Аналитики подсчитали, что по итогам 2018 года уровень инфляции может составить 3,6%, а ключевая ставка ЦБ РФ остановится на отметке в 6,8%. Согласно прогнозу регулятора, рост цен в России в конце года составит 4%, пишет портал "Известий".
Эксперты из крупнейших банков и финансовых институтов, опрошенные изданием, предположили ускорение роста цен в 2018 году, что связано с активизацией потребителей. По итогам прошлого года инфляционные показатели достигли параметра в 2,5%, поэтому в текущем году стоит ожидать роста цен в диапазоне от 3,3% до 3,5%. В любом случае, убеждены аналитики, уровень в 4%, предсказанный Центробанком РФ, превышен не будет.
На разгон инфляции окажут воздействие рост заработных плат бюджетников, а также майские указы президента. Немаловажным фактором остается укрепляющийся рубль. Впрочем, при повышении стоимости барреля нефти можно ожидать даже нулевой инфляции, чего ранее не наблюдалось.
Эксперты из крупнейших банков и финансовых институтов, опрошенные изданием, предположили ускорение роста цен в 2018 году, что связано с активизацией потребителей. По итогам прошлого года инфляционные показатели достигли параметра в 2,5%, поэтому в текущем году стоит ожидать роста цен в диапазоне от 3,3% до 3,5%. В любом случае, убеждены аналитики, уровень в 4%, предсказанный Центробанком РФ, превышен не будет.
На разгон инфляции окажут воздействие рост заработных плат бюджетников, а также майские указы президента. Немаловажным фактором остается укрепляющийся рубль. Впрочем, при повышении стоимости барреля нефти можно ожидать даже нулевой инфляции, чего ранее не наблюдалось.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:15