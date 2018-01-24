Роспотребнадзор предупредил о штрафах за трансжиры в продуктах

Размер штрафа варьируется от 100 тысяч до 300 тыс. рублей. Если нарушение повторяется, штраф повышается до 1 млн рублей. Больше того, производство на предприятии-нарушителе может быть остановлено на срок до трех месяцев.Как известно, трансжиры содержатся в маргарине, жареной пище, чипсах, многих видах сладостей и других продуктах.В соответствии со вступившем в силу нормативом содержания трансжиров, твердые, мягкие и жидкие маргарины, заменители молочного жира, а также жиры специального назначения не могут превышать 2 процента трансжиров от общего содержания жира в продукте. Кроме того, информация о таком соотношении должна содержаться на упаковке товаров.Произведенная до 1 января 2018 года продукция, содержащая более 2% трансжиров, разрешена к продаже до истечения сроков годности.