Роспотребнадзор предупредил о штрафах за трансжиры в продуктах
За нарушение установленного норматива содержания трансизомеров жирных кислот (трансжиров) в продуктах, производителям таких товаров грозит штраф, сообщили в Роспотребнадзоре.
Размер штрафа варьируется от 100 тысяч до 300 тыс. рублей. Если нарушение повторяется, штраф повышается до 1 млн рублей. Больше того, производство на предприятии-нарушителе может быть остановлено на срок до трех месяцев.
Как известно, трансжиры содержатся в маргарине, жареной пище, чипсах, многих видах сладостей и других продуктах.
В соответствии со вступившем в силу нормативом содержания трансжиров, твердые, мягкие и жидкие маргарины, заменители молочного жира, а также жиры специального назначения не могут превышать 2 процента трансжиров от общего содержания жира в продукте. Кроме того, информация о таком соотношении должна содержаться на упаковке товаров.
Произведенная до 1 января 2018 года продукция, содержащая более 2% трансжиров, разрешена к продаже до истечения сроков годности.
Размер штрафа варьируется от 100 тысяч до 300 тыс. рублей. Если нарушение повторяется, штраф повышается до 1 млн рублей. Больше того, производство на предприятии-нарушителе может быть остановлено на срок до трех месяцев.
Как известно, трансжиры содержатся в маргарине, жареной пище, чипсах, многих видах сладостей и других продуктах.
В соответствии со вступившем в силу нормативом содержания трансжиров, твердые, мягкие и жидкие маргарины, заменители молочного жира, а также жиры специального назначения не могут превышать 2 процента трансжиров от общего содержания жира в продукте. Кроме того, информация о таком соотношении должна содержаться на упаковке товаров.
Произведенная до 1 января 2018 года продукция, содержащая более 2% трансжиров, разрешена к продаже до истечения сроков годности.
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Добавил: George21 Сегодня, 11:10