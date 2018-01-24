Учеными найден лучший метод создания умных окон

Новая разработка группы американских химиков обязана помочь в дальнейшем изготавливать фотоэлектрические окна, которые смогут гораздо эффективнее обычных "впитывать" свет. Учеными было обнаружено, что минерал перовскит способен играть роль светочувствительных проводников. Сделанные из такого минерала окна на вид ничем не будут отличаться от обычных.Специалисты уже представили прототип умных окон. Они могут менять свою прозрачность, реагируя на окружающую климатическую ситуацию. В то же время их электронные свойства остаются прежними. В будущем использовать умные стекла можно будет в строениях и автомобилях. Однако работа химиков над новым стеклом еще будет продолжаться.