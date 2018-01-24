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Утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в здравоохранении
По предложению Федеральной антимонопольной службы, Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» (план мероприятий) под названием «Развитие конкуренции в здравоохранении».

Утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в здравоохранении


План предусматривает развитие конкуренции на рынке лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий и медицинских услуг, отмечается в пояснительной записке.

Одним из главных пунктов, в частности, предусматривается проработать механизмы и меры, направленные на информирование как врачебного сообщества, так и пациентов о взаимозаменяемых лекарственных препаратах.

А от аптечных учреждений, кроме того, будут требовать предлагать покупателям в первую очередь наиболее дешевое взаимозаменяемое лекарственное средство. Как поясняется, это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарств путем предотвращения «вымывания» из продажи препаратов низкой ценовой группы.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 11:00
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