Утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в здравоохранении

План предусматривает развитие конкуренции на рынке лекарственных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий и медицинских услуг, отмечается в пояснительной записке.Одним из главных пунктов, в частности, предусматривается проработать механизмы и меры, направленные на информирование как врачебного сообщества, так и пациентов о взаимозаменяемых лекарственных препаратах.А от аптечных учреждений, кроме того, будут требовать предлагать покупателям в первую очередь наиболее дешевое взаимозаменяемое лекарственное средство. Как поясняется, это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарств путем предотвращения «вымывания» из продажи препаратов низкой ценовой группы.