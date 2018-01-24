Андрей Гайдулян покоряет Голливуд

Российский актер Андрей Гайдулян, который известен большинству зрителей своей ролью Саши Сергеева в знаменитых российских ситкомах, всерьез намерен покорить Голливуд.Как признался сам артист, первые шаги в выбранном новом направлении им уже сделаны. Оказывается, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» уже снимался в одном из американских фильмов, сыграв роль профессора, который пытается спасти Землю.В интервью Андрей раскрыл секрет и сообщил, что данная американская картина не является высокобюджетной, но все-таки он безмерно рад такому первому опыту работы в звездном Лос-Анджелесе.Андрей Гайдулян искренне надеется, что у него есть все шансы построить успешную карьеру в Голливуде.