В Instagram при публикации в «Истории» добавлена новая функция gif-анимация
Модераторы Instagram добавили новую функцию - пользователи могут добавлять gif-анимацию в фотографии и видеоролики, публикуемые в историях.
Модераторы популярного фотопортала внесли в Instagram новую функцию. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять стикеры gif в фото и видео, которые публикуются в историях.
«Гифки» расположены в разделе выбора стикеров – их можно увидеть во время загрузки «Истории». Поиск анимаций синхронизирован с ресурсом Giphy, который позволяет найти нужные стикеры gif по всевозможным запросам.
Искать наиболее презентабельные гифки разработчики Instagram рекомендуют в категориях «Аксессуары», «Peekers», «Эффекты» и «Word Art».
К примеру, в «Peekers» есть в наличии стикеры, которые имеют свойство появляться и пропадать, их можно вносить в снимки городских видов или пейзажей.
Модераторы популярного фотопортала внесли в Instagram новую функцию. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять стикеры gif в фото и видео, которые публикуются в историях.
«Гифки» расположены в разделе выбора стикеров – их можно увидеть во время загрузки «Истории». Поиск анимаций синхронизирован с ресурсом Giphy, который позволяет найти нужные стикеры gif по всевозможным запросам.
Искать наиболее презентабельные гифки разработчики Instagram рекомендуют в категориях «Аксессуары», «Peekers», «Эффекты» и «Word Art».
К примеру, в «Peekers» есть в наличии стикеры, которые имеют свойство появляться и пропадать, их можно вносить в снимки городских видов или пейзажей.
Общество / Технологии
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:55