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В Instagram при публикации в «Истории» добавлена новая функция gif-анимация
Модераторы Instagram добавили новую функцию - пользователи могут добавлять gif-анимацию в фотографии и видеоролики, публикуемые в историях.
В Instagram при публикации в «Истории» добавлена новая функция gif-анимация


Модераторы популярного фотопортала внесли в Instagram новую функцию. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять стикеры gif в фото и видео, которые публикуются в историях.

«Гифки» расположены в разделе выбора стикеров – их можно увидеть во время загрузки «Истории». Поиск анимаций синхронизирован с ресурсом Giphy, который позволяет найти нужные стикеры gif по всевозможным запросам.

Искать наиболее презентабельные гифки разработчики Instagram рекомендуют в категориях «Аксессуары», «Peekers», «Эффекты» и «Word Art».

К примеру, в «Peekers» есть в наличии стикеры, которые имеют свойство появляться и пропадать, их можно вносить в снимки городских видов или пейзажей.
Общество / Технологии
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:55
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