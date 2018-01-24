В Instagram при публикации в «Истории» добавлена новая функция gif-анимация

Модераторы популярного фотопортала внесли в Instagram новую функцию. Теперь у пользователей появилась возможность добавлять стикеры gif в фото и видео, которые публикуются в историях.«Гифки» расположены в разделе выбора стикеров – их можно увидеть во время загрузки «Истории». Поиск анимаций синхронизирован с ресурсом Giphy, который позволяет найти нужные стикеры gif по всевозможным запросам.Искать наиболее презентабельные гифки разработчики Instagram рекомендуют в категориях «Аксессуары», «Peekers», «Эффекты» и «Word Art».К примеру, в «Peekers» есть в наличии стикеры, которые имеют свойство появляться и пропадать, их можно вносить в снимки городских видов или пейзажей.