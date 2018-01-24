Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» Саймон Шелтон Барнс

Скончался он в Великобритании, через четыре дня после своего 52-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается.Похороны артиста назначены на 7 февраля. Тех, кто желает с ним проститься, попросили быть на похоронах в яркой одежде.Саймон Шелтон Барнс был, в первую очередь, профессиональным танцором балета и хореографом. Он также профессионально заменил в детском шоу оригинального исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона.Телепрограмма Teletubbies («Телепузики») выходила в эфир на BBC, начиная с 1997 по 2001 год.