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Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» Саймон Шелтон Барнс
На 53-м году жизни скончался актер Саймон Шелтон Барнс, сыгравший роль Тинки-Винки в известном всему миру детском телешоу «Телепузики», сообщает ВВС, ссылаясь на сына Шелтона Генри.

Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» Саймон Шелтон Барнс


Скончался он в Великобритании, через четыре дня после своего 52-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается.

Похороны артиста назначены на 7 февраля. Тех, кто желает с ним проститься, попросили быть на похоронах в яркой одежде.

Саймон Шелтон Барнс был, в первую очередь, профессиональным танцором балета и хореографом. Он также профессионально заменил в детском шоу оригинального исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона.

Телепрограмма Teletubbies («Телепузики») выходила в эфир на BBC, начиная с 1997 по 2001 год.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 10:50
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