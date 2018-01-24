Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» Саймон Шелтон Барнс
На 53-м году жизни скончался актер Саймон Шелтон Барнс, сыгравший роль Тинки-Винки в известном всему миру детском телешоу «Телепузики», сообщает ВВС, ссылаясь на сына Шелтона Генри.
Скончался он в Великобритании, через четыре дня после своего 52-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается.
Похороны артиста назначены на 7 февраля. Тех, кто желает с ним проститься, попросили быть на похоронах в яркой одежде.
Саймон Шелтон Барнс был, в первую очередь, профессиональным танцором балета и хореографом. Он также профессионально заменил в детском шоу оригинального исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона.
Телепрограмма Teletubbies («Телепузики») выходила в эфир на BBC, начиная с 1997 по 2001 год.
Скончался он в Великобритании, через четыре дня после своего 52-го дня рождения. О причинах смерти не сообщается.
Похороны артиста назначены на 7 февраля. Тех, кто желает с ним проститься, попросили быть на похоронах в яркой одежде.
Саймон Шелтон Барнс был, в первую очередь, профессиональным танцором балета и хореографом. Он также профессионально заменил в детском шоу оригинального исполнителя роли Тинки-Винки Дэйва Томпсона.
Телепрограмма Teletubbies («Телепузики») выходила в эфир на BBC, начиная с 1997 по 2001 год.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 10:50