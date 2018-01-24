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Ворота Strawberry Field, воспетого «Битлз», откроются для туристов в Ливерпуле
Детский дом Армии спасения "Земляничная поляна" (Strawberry Field) в Ливерпуле, воспетый в песне группы «Битлз», в 2019 году впервые откроет свои ворота для туристов и всех желающих, но в новом качестве.
Ворота Strawberry Field, воспетого «Битлз», откроются для туристов в Ливерпуле


Рядом с Strawberry Field прошло довольно несчастливое детство Джона Леннона, а ежегодный праздник в саду детского дома для него был одним из любимых развлечений.

Здание в 1973 году было снесено и заменено новым, осталась только копия знаменитых ворот, ставшая местом паломничества фанатов Beatles.
Детский дом закрылся в 2005 году, с тех пор здание использовалось Армией спасения в качестве молельни.

Впервые это место в 2019 году откроется для посетителей. Это будет суперсовременный центр с выставочным залом, магазином и кафе, а также с учебным центром для детей с трудностями развития.

В его зале появится интерактивная выставка, рассказывающая о детстве Леннона, о детском доме Армии спасения и истории песни Strawberry Fields Forever.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:45
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