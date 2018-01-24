Ворота Strawberry Field, воспетого «Битлз», откроются для туристов в Ливерпуле

Детский дом Армии спасения "Земляничная поляна" (Strawberry Field) в Ливерпуле, воспетый в песне группы «Битлз», в 2019 году впервые откроет свои ворота для туристов и всех желающих, но в новом качестве.Рядом с Strawberry Field прошло довольно несчастливое детство Джона Леннона, а ежегодный праздник в саду детского дома для него был одним из любимых развлечений.Здание в 1973 году было снесено и заменено новым, осталась только копия знаменитых ворот, ставшая местом паломничества фанатов Beatles.Детский дом закрылся в 2005 году, с тех пор здание использовалось Армией спасения в качестве молельни.Впервые это место в 2019 году откроется для посетителей. Это будет суперсовременный центр с выставочным залом, магазином и кафе, а также с учебным центром для детей с трудностями развития.В его зале появится интерактивная выставка, рассказывающая о детстве Леннона, о детском доме Армии спасения и истории песни Strawberry Fields Forever.