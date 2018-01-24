В МГУ профессор отказался принимать экзамен у студента в кипе
Профессор МГУ не стал экзаменовать студента, на голове которого была кипа, попросив молодого человека либо снять головной убор, либо выйти за дверь.
Профессор геофака Вячеслав Бабурин отказ принять экзамен объяснил тем, что внутренние правила учебного заведения не позволяют этого сделать. Профессор объясняет, что устав университета предусматривает нахождение в помещениях вуза без верхней одежды и головного убора.
Преподаватель подчеркнул, что все студенты для него равны и по правам, и по требованиям.
Декан геофака рассказал, что не имеет никаких претензий к педагогу: он имел полное право сделать именно так. И отметил, что Вячеслав Бабурин и в 2017 г. просил студенток, чья вера – ислам, снять головные уборы перед экзаменом.
В конце концов, экзамен у молодого человека все же принял другой преподаватель по просьбе свыше.
Профессор геофака Вячеслав Бабурин отказ принять экзамен объяснил тем, что внутренние правила учебного заведения не позволяют этого сделать. Профессор объясняет, что устав университета предусматривает нахождение в помещениях вуза без верхней одежды и головного убора.
Преподаватель подчеркнул, что все студенты для него равны и по правам, и по требованиям.
Декан геофака рассказал, что не имеет никаких претензий к педагогу: он имел полное право сделать именно так. И отметил, что Вячеслав Бабурин и в 2017 г. просил студенток, чья вера – ислам, снять головные уборы перед экзаменом.
В конце концов, экзамен у молодого человека все же принял другой преподаватель по просьбе свыше.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30