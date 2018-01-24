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В МГУ профессор отказался принимать экзамен у студента в кипе
Профессор МГУ не стал экзаменовать студента, на голове которого была кипа, попросив молодого человека либо снять головной убор, либо выйти за дверь.
В МГУ профессор отказался принимать экзамен у студента в кипе


Профессор геофака Вячеслав Бабурин отказ принять экзамен объяснил тем, что внутренние правила учебного заведения не позволяют этого сделать. Профессор объясняет, что устав университета предусматривает нахождение в помещениях вуза без верхней одежды и головного убора.

Преподаватель подчеркнул, что все студенты для него равны и по правам, и по требованиям.

Декан геофака рассказал, что не имеет никаких претензий к педагогу: он имел полное право сделать именно так. И отметил, что Вячеслав Бабурин и в 2017 г. просил студенток, чья вера – ислам, снять головные уборы перед экзаменом.

В конце концов, экзамен у молодого человека все же принял другой преподаватель по просьбе свыше.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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