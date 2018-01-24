В МГУ профессор отказался принимать экзамен у студента в кипе

Профессор геофака Вячеслав Бабурин отказ принять экзамен объяснил тем, что внутренние правила учебного заведения не позволяют этого сделать. Профессор объясняет, что устав университета предусматривает нахождение в помещениях вуза без верхней одежды и головного убора.Преподаватель подчеркнул, что все студенты для него равны и по правам, и по требованиям.Декан геофака рассказал, что не имеет никаких претензий к педагогу: он имел полное право сделать именно так. И отметил, что Вячеслав Бабурин и в 2017 г. просил студенток, чья вера – ислам, снять головные уборы перед экзаменом.В конце концов, экзамен у молодого человека все же принял другой преподаватель по просьбе свыше.