«Ленинградскую» симфонию Шостаковича оцифруют

Это будет сделано на основе партитуры симфонии, что передал Библиотеке Дом радио. Партитура представляет собой четыре большого формата тетради.Передача этого раритетного документа, хранившегося в нотном архиве Дома радио, была осуществлена во вторник, 23 января 2018 года, во время мероприятия, посвященного 75-летию прорыва блокады Ленинграда.Седьмую симфонию Дмитрий Шостакович создал в 1941 году. Первое же ее исполнение состоялось в Куйбышеве (Самаре) 5 марта 1942 года. Именно туда была эвакуирована труппа Большого театра. А уже 9 августа 1942 года премьера Седьмой симфонии состоялась в блокадном Ленинграде.