АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

«Ленинградскую» симфонию Шостаковича оцифруют
«Ленинградская» (Седьмая) симфония Дмитрия Шостаковича будет оцифрована в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина (электронная национальная библиотека в Санкт-Петербурге), сообщили в пресс-службе этого учреждения.

«Ленинградскую» симфонию Шостаковича оцифруют


Это будет сделано на основе партитуры симфонии, что передал Библиотеке Дом радио. Партитура представляет собой четыре большого формата тетради.

Передача этого раритетного документа, хранившегося в нотном архиве Дома радио, была осуществлена во вторник, 23 января 2018 года, во время мероприятия, посвященного 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Седьмую симфонию Дмитрий Шостакович создал в 1941 году. Первое же ее исполнение состоялось в Куйбышеве (Самаре) 5 марта 1942 года. Именно туда была эвакуирована труппа Большого театра. А уже 9 августа 1942 года премьера Седьмой симфонии состоялась в блокадном Ленинграде.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии пожарные вытащили из дивана женщину,
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
Просмотреть все новости