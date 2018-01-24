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Степан Джигарханян восстановил отношения с отцом после 20-летней разлуки
Сын Армена Джигарханяна Степан, не общавшийся с ним в разлуке почти 20 лет, восстановил отношения с отцом.
Степан Джигарханян восстановил отношения с отцом после 20-летней разлуки


После ссоры с отцом Степан Джигарханян уехал жить в Америку, и они не общались почти 20 лет. Недавно Степан, которому исполнилось 52 года, прилетал в Москву, чтобы увидеться с мамой Татьяной Власовой и встретиться с отцом.

Степан рассказал, что, когда пришел в театр и увидел отца, ему показалась будто и не было стольких лет разлуки. Он не ожидал увидеть Армена Борисовича в такой хорошей форме, но признал, что папа немножко постарел, его речь стала более скрипящей, но при этом ясность мысли и все интонации абсолютно сохранены.

Сын знаменитого актера рассказал, что о нем вспомнили на пике информационной войны во время развода отца с Виталиной. Тогда в ход шел любой компромат, который можно было «нарыть» или придумать.

Своими сплетнями Виталина вынудила Степана прилететь в Москву и благодаря этому он помирился с Арменом Борисовичем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:15
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