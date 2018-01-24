Степан Джигарханян восстановил отношения с отцом после 20-летней разлуки

После ссоры с отцом Степан Джигарханян уехал жить в Америку, и они не общались почти 20 лет. Недавно Степан, которому исполнилось 52 года, прилетал в Москву, чтобы увидеться с мамой Татьяной Власовой и встретиться с отцом.Степан рассказал, что, когда пришел в театр и увидел отца, ему показалась будто и не было стольких лет разлуки. Он не ожидал увидеть Армена Борисовича в такой хорошей форме, но признал, что папа немножко постарел, его речь стала более скрипящей, но при этом ясность мысли и все интонации абсолютно сохранены.Сын знаменитого актера рассказал, что о нем вспомнили на пике информационной войны во время развода отца с Виталиной. Тогда в ход шел любой компромат, который можно было «нарыть» или придумать.Своими сплетнями Виталина вынудила Степана прилететь в Москву и благодаря этому он помирился с Арменом Борисовичем.