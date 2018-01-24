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Правительство Латвии переводит русские школы в стране на латышский язык
Во вторник власти Латвии одобрили реформу, которая переведет все русскоязычные школы страны на государственный язык обучения.
Правительство Латвии переводит русские школы в стране на латышский язык


Минобразования и науки Латвии подготовило проект реформы, в соответствии с которым все латвийские школы нацменьшинств в течение 2020-2021 годов будут переведены на родной язык обучения. Правда, сам русский как предмет и некоторые другие будут по-прежнему преподаваться на русском. Уже с 1 сентября 2019 года изменения начнут постепенно внедряться в жизнь.

Граждане Латвии, для которых русский - родной язык (их примерно 40%), предстоящими изменениями возмущены. Недовольные многолюдными митингами, шествиями, сбором подписей выражают свой протест против грядущих изменений.

По словам головы латвийской столицы, одобренное правительством нововведение – это большая ошибка и провокация. И заверил, что с будущего года в Риге введут дополнительные занятия по предметам на русском языке и ни детей, ни школы, ни само образование столичные правители в обиду не дадут.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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