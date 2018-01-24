Правительство Латвии переводит русские школы в стране на латышский язык

Минобразования и науки Латвии подготовило проект реформы, в соответствии с которым все латвийские школы нацменьшинств в течение 2020-2021 годов будут переведены на родной язык обучения. Правда, сам русский как предмет и некоторые другие будут по-прежнему преподаваться на русском. Уже с 1 сентября 2019 года изменения начнут постепенно внедряться в жизнь.Граждане Латвии, для которых русский - родной язык (их примерно 40%), предстоящими изменениями возмущены. Недовольные многолюдными митингами, шествиями, сбором подписей выражают свой протест против грядущих изменений.По словам головы латвийской столицы, одобренное правительством нововведение – это большая ошибка и провокация. И заверил, что с будущего года в Риге введут дополнительные занятия по предметам на русском языке и ни детей, ни школы, ни само образование столичные правители в обиду не дадут.